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Як отримати довідку про несудимість онлайн – інструкція

В Україні є можливість замовити довідку про відсутність судимості через онлайн-сервіс. Факти ICTV публікують інструкцію як це зробити.

Як отримати довідку про несудимість онлайн – інструкція

В Україні є можливість замовити довідку про відсутність судимості через онлайн-сервіс.

Отримати її можна безкоштовно в будь-якому сервісному центрі МВС, в будь-який день тижня цілодобово і без прив’язки до місця реєстрації.

Читайте: Безкоштовно по всій Україні: як отримати довідку про доходи онлайн

Факти ICTV публікують просту інструкцію, як це зробити.

1. Заходите на сайт mvs.gov.ua або hsc.gov.uaобираєте спосіб зареєструватися, скориставшись електронним цифровим підписом або IDBank.

2. Заповніть електронну форму і оберіть зі списку сервісний центр МВС, в який приїдете за документом. Відправляєте форму.

3. Заявка обробляється і формується в автоматичному режимі. Після того, як ви отримаєте повідомлення на електронну пошту, можна приїхати за готовим документом.

Раніше Факти ICTV публікували, як зареєструватися та користуватися онлайн послугою Електронний кабінет водія.

Фото: dreamstime

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