В Україні є можливість замовити довідку про відсутність судимості через онлайн-сервіс. Факти ICTV публікують інструкцію як це зробити.

В Україні є можливість замовити довідку про відсутність судимості через онлайн-сервіс.

Отримати її можна безкоштовно в будь-якому сервісному центрі МВС, в будь-який день тижня цілодобово і без прив’язки до місця реєстрації.

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Факти ICTV публікують просту інструкцію, як це зробити.

1. Заходите на сайт mvs.gov.ua або hsc.gov.ua, обираєте спосіб зареєструватися, скориставшись електронним цифровим підписом або IDBank.

2. Заповніть електронну форму і оберіть зі списку сервісний центр МВС, в який приїдете за документом. Відправляєте форму.

3. Заявка обробляється і формується в автоматичному режимі. Після того, як ви отримаєте повідомлення на електронну пошту, можна приїхати за готовим документом.

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