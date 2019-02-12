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Якщо під тиском карати правоохоронців, ми втратимо країну – Ніколаєнко

Усі громадяни мають бути рівними перед законом і не слідувати сліпо вимогам активістів.

Николаенко

Далеко не всі активісти завжди керуються мирними намірами, тому суспільство має розуміти, що не можна за кимось сліпо йти, заявив голова політичної партії Основа Андрій Ніколаєнко в ефірі телеканала Наш.

– Якщо зараз під тиском “громадськості”, яка приходить на нібито мирні мітинги з газовими балончиками, ножами, ми будемо карати правоохоронців, ми втратимо державу, – зазначив він.

За словами політика, правоохоронці повинні діяти в рамках закону, проте і розуміти, що держава їх захищатиме.

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Андрій Ніколаєнко певен, що завдання суспільства – зробити так, щоб ця держава діяла в рамках закону. Але це повинно досягатися мирними способами, через ті ж мирні зібрання.

Нагадаємо, якою була реакція Арсена Авакова на сутички навколо передвиборник мітингів.

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