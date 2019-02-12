Усі громадяни мають бути рівними перед законом і не слідувати сліпо вимогам активістів.

Далеко не всі активісти завжди керуються мирними намірами, тому суспільство має розуміти, що не можна за кимось сліпо йти, заявив голова політичної партії Основа Андрій Ніколаєнко в ефірі телеканала Наш.

– Якщо зараз під тиском “громадськості”, яка приходить на нібито мирні мітинги з газовими балончиками, ножами, ми будемо карати правоохоронців, ми втратимо державу, – зазначив він.

За словами політика, правоохоронці повинні діяти в рамках закону, проте і розуміти, що держава їх захищатиме.

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Андрій Ніколаєнко певен, що завдання суспільства – зробити так, щоб ця держава діяла в рамках закону. Але це повинно досягатися мирними способами, через ті ж мирні зібрання.

Нагадаємо, якою була реакція Арсена Авакова на сутички навколо передвиборник мітингів.