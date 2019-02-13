Про необхідність конструктивного вирішення питання заморожених боргів і об’єктів українська влада і бізнес регулярно говорили протягом декількох років. Однак практичних кроків не робили.

Періодично проводяться комерційні аукціони з непідйомними для ринку умовами, які тільки погіршували ситуацію. В результаті рішення було знайдено.

– Головні фінансові інститути країни – Нацбанк спільно з Фондом гарантування вкладів ініціювали проведення голландських аукціонів. Ця модель торгів відрізняється від класичної тим, що починається з максимальної суми і грає на пониження до тієї ціни, яку погоджується заплатити перший зацікавлений покупець, – повідомляють Економічні новини.

Незаперечна перевага цих аукціонів в тому, що лоти, які роками не могли реалізувати стандартними механізмами, знаходять своїх покупців. Це рішення з категорії win-win, оскільки у виграші залишаються всі сторони процесу.

Покупець отримує лот за хорошою ціною (дисконт в таких випадках досягає 60-70%), продавець виходить з проблемного активу, держава – запускає нові ринкові механізми.

Судячи з подій останніх місяців, це однозначно позитивний сигнал гравцям ринку – перспективні об’єкти переходять до нових власників, які, очевидно, будуть перетворювати їх в прибуткові активи.

Сприяє практика і вирішенню тривалих питань за кредитними зобов’язаннями. Вона відкриває можливості для конструктивного діалогу боржника і кредитора. Зважаючи на те, що такі лоти продаються з великим дисконтом, у сторін є широкі можливості для взаємовигідних домовленостей.

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З початку 2019 ринок уже відчув на собі дієвість голландських аукціонів від провідних фінансових установ країни. Однією з гучних подій є продаж ТРЦ Respublika, який знаходився в процесі торгів з 2017.

У січня 2019 Фонд гарантування вкладів продав права вимоги на заставу у вигляді ТРЦ за 777 млн грн (дисконт 70% від первісної вартості в 2,59 млрд грн). Тепер об’єкт з готовністю на рівні 80% буде добудовано і введено в експлуатацію, що однозначно пожвавить ринок ритейлу і значно підвищить вартість самого активу.

У лютому за таким же механізмом були продані права вимоги по заставному кредиту компаній ТОВ Золотий екватор і МПП ВК Імпекс перед банком Форум (із заставою 32 АЗК мережі WOG). Банк, що знаходиться в процесі ліквідації з 2014 року, мав великий портфель проблемної заборгованості.

І якщо зобов’язання банку перед вкладниками були покриті за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів, то вимоги по кредитах знаходилися в заставі фонду. Їх реалізація може частково збалансувати фінансові наслідки ліквідації.

В результаті торгів боргові зобов’язання на суму 1,76 млрд грн (із заставою – 32 АЗК мережі) були продані за 404,9 млн грн. Дисконт у цій операції склав 77%.

Ці прецеденти 2019 року демонструють вагому роль державного регулювання в питанні вирішення питань погашення боргових зобов’язань проблемних банків шляхом реалізації застав.

Ця, безсумнівно, позитивна для ринку практика допомагає налагодити конструктивний діалог між сторонами, дати поштовх розвитку ринку, посилити роль державних фінансових інститутів і влити свіжий грошовий потік в фінсектор (в цьому випадку ФГВ). Можливо, 2019 стане роком виходу з глухого кута для багатьох, до теперішнього часу проблемних, заставних об’єктів.

Нагадаємо, Національний банк України дозволив за рахунок кредитних коштів купувати іноземну валюту.