Як тільки розпочався сніг, на столичні дороги вийшли солерозкидачi, щоб не допустити утворення ожеледиці та снiгових накатiв на дорогах Києва. Після цього естафету робіт перейняла снігоприбиральна техніка зi щітками.

Про це повідомили у комунальній корпорації Київавтодор.

Зазначимо, що роботи проводяться одночасно в усіх районах Києва. Крім того, існує чітка послідовність прибирання вулично-дорожньої мережі від снігу.

Першочергово прибираються магістральні вулиці, мости і шляхопроводи, вулиці, якими курсують маршрути громадського транспорту. Саме їх прибирання забезпечує життєдіяльність міста.

Наступні у черзі – вулиці районного, а потім місцевого значення. Важливо, що кожна одиниця спецтехніки має свій маршрут прибирання, котрий визначений у технологічній картці, яку має кожен водій.

Паралельно з великогабаритною технікою працює малогабаритна спецтехніка і бригади з ручного прибирання.

Вони проводять прибирання від снігу та обробку посипальними матеріалами пiдходiв до наземних та підземних пiшохiдних переходів, сходових маршів, тротуарів та зупинок громадського транспорту, які обслуговують підприємства комунальної корпорації Київавтодор.

Комунальна корпорація Київавтодор звертається до водіїв із проханням бути уважними та обережними на дорогах, дотримуватись правил дорожнього руху та не залишати свої автомобілі обабіч вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Нагадаємо, погода в Україні сьогодні, 13 лютого, буде суха, опадів у вигляді дощу і снігу не очікується.