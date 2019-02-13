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На розкопках у Криму обвалилися колони давньогрецького міста

На розкопках Пантікапея в Керчі обвалилися колони будівлі давньогрецького громадської ради.

На розкопках у Криму обвалилися колони давньогрецького міста

На розкопках Пантікапея в Керчі у Криму обвалилися колони пританея, повідомляє Керч.ФМ.

Співробітники музею вивезли частини колон, які впали.

Читайте: У Криму окупанти скидають токсичні відходи у Чорне море

В адміністрації Східно-Кримського історико-культурного заповідника заявили, що обвал стався через коливання температур.

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На розкопках у Криму обвалилися колони давньогрецького міста / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Криму окупаційна влада вимагає “звільнити приміщення” Собору святих Володимира і Ольги – єдиного храму Православної церкви України у Сімферополі.

Фото: Керч.ФМ.

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