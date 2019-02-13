Біля 60% всіх податкових відрахувань до бюджету забезпечує Офіс великих платників податків.

Про це Кирило Коренюк розповів профільному виданню taxlink.ua.

– Офіс адмініструє податки, які сплачують найпотужніші підприємства в країні. Чисельність їх не велика, однак саме вони забезпечують левову частину надходжень. Ось вам нещодавня статистика, яка є дуже показовою,– щодо надходжень по ПДВ. За результатами роботи грудня 2018 року платниками Офісу задекларовано до сплати понад 12 млрд грн цього податку. Це майже на 3 млрд грн (або на 30%) більше у порівнянні з показником попереднього звітного місяця, – повідомив Коренюк.

За його даними, найбільший внесок в наповнення бюджету зі сплати податку на додану вартість по декларації за грудень 2018 року забезпечили підприємства тютюнової, видобувної та енергетичної галузей. В цілому за 2018 рік надходження від податку на додану вартість становлять 120 млрд грн, що на 9 млрд грн, або 8,2% більше, ніж у 2017.

– Взагалі, за підсумками 2018 року великими платниками сплачено до державного бюджету понад 297 млрд грн, що майже на 40 млрд грн, або на 15% більше, ніж минулого року. При цьому, частка податкових платежів від великих підприємств, які обслуговуються в Офісі, становить 56% від загальних зборів до держбюджету. Ми забезпечили 77% податку на прибуток, 57% – ПДВ, 96% – акцизного податку з вироблених в Україні товарів, – додав Кирило Коренюк.

Перший місяць нинішнього року також видався вдалим для фіскалів: великий бізнес наповнив Держбюджет майже на 20 млрд грн. Найбільш вагому частку надходжень становив знову ж таки податок на додану вартість – біля 12 млрд грн.

Кирило Коренюк відзначив також суттєве зростання надходжень від податку на прибуток: в січні 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року його сума збільшилась на 0,7 млрд грн, тобто на 65,6% й становила понад 1,8 млрд грн. Надходження від акцизного податку на вироблені в Україні товари понад 3,5 млрд грн.

– Це, до речі, 94% від усіх акцизних надходжень з українських товарів до Держбюджету у січні, – відзначив податківець.

За його словами, в Офісі великих платників податків обслуговується цього року 1473 великих платники.

– Це лише 0,1% від всіх юросіб-платників у країні. Цьогоріч кількість платників Офісу збільшилась на 350 підприємств, – зауважив Кирило Коренюк

Нагадаємо, в Україні створено офіс з розвитку малого та середнього бізнесу при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України за допомогою Forbiz і Європейської делегації.