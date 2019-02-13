14 лютого в Києві відкриють нову локацію пілотного проекту Міністерства юстиції Шлюб за добу. Знаходитися вона буде в ТЦ Арена-Сіті на вулиці Басейній, 2а.
14 лютого в Києві відкриють нову локацію пілотного проекту Міністерства юстиції Шлюб за добу, повідомляє прес-служба ДП Сетам.
Нова локація знаходитиметься в ТЦ Арена-Сіті на вулиці Басейній, 2а. Тут можна буде укласти шлюб в неробочий час і святкові дні.
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Нагадаємо, Шлюб за добу є сервісом, який дозволяє парам обійти бюрократичні норми, що змушують чекати 30 днів до оформлення відносин після подачі заяви.
До слова, 14 лютого, два РАЦСи у Києві продовжать графік роботи до 24.00.
Фото: dreamstime
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