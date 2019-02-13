В Україні через негоду без світла залишаються 188 населених пунктів у шести областях, а у Києві спостерігаються 6-бальні затори.

Через ускладнення погодних умов знеструмлені 74 населені пункти у Черкаській області, 69 – у Київській, 18 – у Чернігівській, 15 – у Сумській, 8 – у Кіровоградській і 4 у Дніпропетровській.

У Києві є невеликі затори, стоять чотири мости – Гаванський, Метро, ​​Патона і Північний. Рух ускладнений на під’їзді до метро Васильківська, складно проїхати і на бульварі Тараса Шевченка у районі станції метро Університет.

Через масштабну ДТП на Набережному шосе, трохи не доїжджаючи до станції метро Видубичі, утворився величезний затор.

За даними ДА Автомобільних доріг України, проїзд усіма ділянками доріг державного значення виконується без обмежень, заторів не зафіксовано. Через ожеледицю ускладнено рух вантажних автомобілів у Київській, Вінницькій, Черкаській областях, а також на виїзді з Чернівців.

Для усунення результатів негоди працюють 647 одиниць техніки і 1000 робітників.

У Карпатах 13 лютого зберігається ризик сходження лавин.

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До речі, як не впасти під час ожеледиці і куди звертатися за допомогою.