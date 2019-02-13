Московський міський суд відхилив апеляції і залишив під арештом іще вісьмох українських моряків.

Сьогодні Московський міський суд прийняв рішення відхилити апеляції іще восьми українських моряків, залишивши їх під вартою, повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.

Під час засідань суд розглянув апеляції В’ячеслава Зінченка, Андрія Драча Михайла Власюка, Дениса Гриценка, Юрія Без’язичного, Сергія Чуліби, Юрія Будзили і Богдана Небилиці.

Рішення суду означає, що українські моряки залишатимуться в СІЗО до кінця квітня.

Як й у випадку з апеляціями інших моряків суд відмовився приймати до уваги статус військовополонених, який встановили Женевською конвенцією.

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До слова, ЄС і США можуть ввести нові санкції проти Росії через її агресивні дії у Керченській протоці.