PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Украина / Суд РФ отказался освобождать еще восьмерых украинских моряков/

Суд РФ відмовився звільняти іще вісьмох українських моряків

Московський міський суд відхилив апеляції і залишив під арештом іще вісьмох українських моряків.

Суд

Сьогодні Московський міський суд прийняв рішення відхилити апеляції іще восьми українських моряків, залишивши їх під вартою, повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.

Під час засідань суд розглянув апеляції В’ячеслава Зінченка, Андрія Драча Михайла Власюка, Дениса Гриценка, Юрія Без’язичного, Сергія Чуліби, Юрія Будзили і Богдана Небилиці.

Рішення суду означає, що українські моряки залишатимуться в СІЗО до кінця квітня.

Як й у випадку з апеляціями інших моряків суд відмовився приймати до уваги статус військовополонених, який встановили Женевською конвенцією.

Читайте: Здоров’я ще трьох полонених моряків погіршилося – Денісова

До слова, ЄС і США можуть ввести нові санкції проти Росії через її агресивні дії у Керченській протоці.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Булінг: суд виніс перше в Україні рішення
Без побачень з рідними та дзвінків: українським морякам у РФ висунули вимогу
Російський суд залишив іще чотирьох українських моряків під вартою
Супрун не поновили на посаді. Суд взяв паузу
Мосійчук заблокував Супрун: якщо суд прийняв таке рішення, то мабуть підстави є
2,5 тонни кокаїну на борту: у Португалії затримали судно з українцями
Призначено дату суду про відновлення Супрун на посаді
Прокурор просить для Зайцевої і Дронова 10 років позбавлення волі
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка