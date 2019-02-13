PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / У Супрун не забирали обов’язки першого заступника міністра - суддя/

У Супрун не забирали обов’язки першого заступника міністра – суддя

Суд відсторонив Уляну Супрун від виконання обов’язків глави МОЗ, але не першого заступника міністра.

У Супрун не забирали обов’язки першого заступника міністра – суддя

Суддя-спікер Окружного адмінсуду Києва Богдан Санін на брифінгу пояснив суть рішення від 5 лютого, передає Укрінформ.

– Уляна Супрун лише не може брати участь у засіданні Кабміну та не може визначати стратегічний план МОЗ, – уточнив він.

За його словами, повноваження першого заступника міністра охорони здоров’я залишаються за Супрун.

Санін наголосив, що суд не вирішує питання – чи має право Супрун підписувати документи або договори.

Читайте: Супрун не поновили на посаді. Суд взяв паузу

Раніше в суді вже говорили, що ухвала від 5 лютого не стосується тих повноважень Супрун, якими вона наділена як перший заступник міністра охорони здоров’я.

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адміністративний суд міста Києва звільнив з посади міністра охорони здоров’я Уляну Супрун.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Справа Супрун: які повноваження вона має та чим завершиться суд
Супрун не поновили на посаді. Суд взяв паузу
Які повноваження забрали у Супрун – суд роз’яснив дві заборони
Мосійчук заблокував Супрун: якщо суд прийняв таке рішення, то мабуть підстави є
Загроза життю пацієнтів: які повноваження забрали у Супрун
Призначено дату суду про відновлення Супрун на посаді
Щеплення від дурощів: чого вчить досвід Супрун
Відсторонення Супрун блокує доставку ліків
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка