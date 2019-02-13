Суд відсторонив Уляну Супрун від виконання обов’язків глави МОЗ, але не першого заступника міністра.

Суддя-спікер Окружного адмінсуду Києва Богдан Санін на брифінгу пояснив суть рішення від 5 лютого, передає Укрінформ.

– Уляна Супрун лише не може брати участь у засіданні Кабміну та не може визначати стратегічний план МОЗ, – уточнив він.

За його словами, повноваження першого заступника міністра охорони здоров’я залишаються за Супрун.

Санін наголосив, що суд не вирішує питання – чи має право Супрун підписувати документи або договори.

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Раніше в суді вже говорили, що ухвала від 5 лютого не стосується тих повноважень Супрун, якими вона наділена як перший заступник міністра охорони здоров’я.

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адміністративний суд міста Києва звільнив з посади міністра охорони здоров’я Уляну Супрун.