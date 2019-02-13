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Вілкул вніс заставу за поліцейського, якого суд заарештував за сутичку з активістами

Лідер опозиції Олександр Вілкул сплатив заставу в 115 тис. грн за поліцейського Василя Мельника, якого суд заарештував на 2 місяці за те, що той затримав ультрарадикалів, що напали на райвідділ у Києві. Відповідну суму Вілкул офіційно задекларував.

Вілкул вніс заставу за поліцейського, якого суд заарештував за сутичку з активістами

На думку опозиціонера, поліція не просто має право, а зобов’язана застосовувати силу проти бойовиків, які становлять загрозу для суспільства.

Уже сьогодні поліцейський може вийти з СІЗО.

– Поліцейський виконував свій обов’язок в екстремальних умовах, коли бойовики напали конкретно на Подільський райвідділ. Я вніс заставу, тому що хочу побудувати правову державу, в якій кожен має право на захист незалежно від політичної кон’юнктури керівництва країни, – прокоментував Вілкул на своїй сторінці в Facebook.

Вілкул підкреслив:

– Я вважаю, що поліція не просто має право, а зобов’язана застосовувати силу проти радикалів, які розперезалися і можуть завтра напасти на кожного. Сподіваюся, що суд розбереться в усіх нюансах події, а поліцейський, з яким я навіть не знайомий, зможе заявити свою позицію і право на захист, перебуваючи на волі, а не в тюрмі під тиском.

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– Важливо розуміти – всі ці угруповання, насправді, безпосередньо підконтрольні владі. Інакше вони давно б уже сиділи, – зазначив опозиціонер.

Нагадаємо, лідер опозиції Олександр Вілкул отримав посвідчення кандидата в президенти України №17.

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