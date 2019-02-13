Росія придумала “внутрішній конфлікт” в Україні, щоб приховати своє вторгнення.

Війна на Донбасі є нападом Росії на Україну, який Москва всіма силами намагається приховати під “внутрішнім конфліктом”.

Про це заявив під час засідання Радбезу ООН постійний представник Німеччини при ООН Крістоф Хойзген, пише Інтерфакс-Україна.

Так, Берлін в ООН заявив, що йому відомо про втрати ВС РФ у живій силі на Донбасі після серпня 2014.

Про участь російських військових в агресії в Україні також повідомляли в комітеті солдатських матерів у Санкт-Петербурзі, нагадав Хойзген. Тоді президент РФ Володимир Путін засекретив інформацію про втрати армії в мирний час, а комітет матерів оголосив “іноземним агентом”.

Читайте: Франція і Німеччина обговорюють місію ООН і ОБСЄ на Донбасі

При цьому Німеччина підкреслила, що “вистачить одного дзвінка Путіна”, щоб місія ООН отримала вільний доступ на окуповані території Донбасу.

Нагадаємо, останнє засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні Росія скликала під приводом четвертої річниці підписання Мінських домовленостей.

Фото: Dreamstime