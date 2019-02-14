У Києві уже традиційно на День святого Валентина проходить Весільний марафон.

Старт Весільному марафону у столиці дав старт міністр юстиції Павло Петренко, повідомляє Укрінформ.

Першими учасниками марафону, яким свідоцтва про шлюб вручив міністр, стали молодята Олександра та Андрій.

За словами Павла Петренка, минулого року в день Святого Валентина в Україні одружилися 2400 пар.

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У рамках Весільного марафону заплановано святкова анімація до Дня святого Валентина, а також – розпис одночасно шести пар у рамках проекту Ювілейне весілля.

14 лютого прийом заяв про шлюб та проведення державної реєстрації триватиме до опівночі.

















День святого Валентина: у Києві проходить Весільний марафон / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що український співак, суддя шоу Х-фактор Олег Винник до Дня святого Валентина презентував поп-рок версію свого хіта Роксолана.

Фото: УНІАН.