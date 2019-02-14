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Найкрутіші люди України та світу – новий відеопроект Фактів ICTV

Факти ICTV розповідатимуть про найцікавіших, найсильніших духом та вчинками людей України та світу у новому відеопроекті.

Brent and Kyle Pease

Факти ICTV запускають новий відеопроект. У ньому ми розповідатимемо про цікавих українців та інших крутих жителів нашої планети.

Ці люди внесли свій вклад у розвиток держави чи міста, досягли у своєму житті важливих висот і мають дійсно цікаву історію, якою варто поділитися з нашими глядачами.

Так, якщо у вас є знайомі або друзі, чия історія заслуговує уваги – надсилайте інформацію про них до нас на пошту ([email protected]), а ми розповімо про це у нашому відео.

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Ось,  наприклад, у нас вже є історія про братів Піз.

Кайл Піз народився з діагнозом ДЦП. Через хворобу він не може нормально рухатися і займатися спортом. У нього є брат – Брент, з яким вони проводять весь час разом.

Брент – займається спортом, а Кайл завжди підтримував його з інвалідного візка, але в якийсь момент він теж захотів відчути перемогу. Перемогу над інвалідністю.

Детальніше у нашій історії:

До речі, всі історії ми публікуватимемо на нашому каналі в YouTube, тому підписуйтесь, щоб не пропустити надихаючого відео.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV робили крутий спецпроект про топ-10 спортивних досягнень українців у 2018 році.

Фото: Kyle Pease Foundation

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