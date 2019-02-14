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Погода в Україні на сьогодні, 14 лютого (КАРТА)

14 лютого, в Україні буде практично без опадів, на сході вночі до -9°.

Погода в Украине

На сході без опадів, температура вночі до -9°, вдень до +1°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до -4°, вдень до +4°.

На заході України практично без опадів. Температура вночі до -1°, вдень до +5°.

У північних областях без опадів. Температура вночі до -6°, вдень до +1°. У центрі місцями пройде мокрий сніг, температура вночі до -7°, вдень до +2°.

Читайте: Україну накриє сніг з дощем: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

4 лютого в Києві без опадів, вдень температура до +1°, ввечері – до 0°.

Нагадаємо, у 2019 році українці святкуватимуть Масляну з 4 по 10 березня.

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