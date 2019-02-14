Українські дороги входять у топ найгірших доріг світу. Олександр Вілкул пропонує посилити відповідальність чиновників і будівельних компаній.

Українські дороги входять в топ найгірших доріг світу. У рейтингу від Global Competitiveness Index за якістю доріг Україна зайняла 130 місце з 137. Гірше українських тільки дороги в Парагваї, Ємені, Гвінеї, Мадагаскарі, Гаїті, Конго і Мавританії.

– Прес-конференцію глави Автодору про рекордні 35 млрд на ремонт доріг треба проводити тут, в Херсонській області. Хоча не факт, що по таких ямах він сюди доїде. І таких доріг з ямами не перелічити. Причина одна – непрофесіоналізм влади, корупція і відсутність відповідальності, – сказав Олександр Вілкул, народний депутат від Оппоблоку – партія миру і розвитку на зустрічі з людьми в Херсонській області.

Олександр Вілкул підкреслив, що весь 2018 рік влада рапортувала про успіхи в дорожніх ремонтах. За минулий рік на ремонти було витрачено понад 35 млрд грн. Проте це були в основному ямкові ремонти і укладання асфальту. І весь цей ремонт зійшов разом зі снігом.

– Я посилю відповідальність і чиновників, які явно не без інтересу для себе розподіляють мільярди народних грошей, і будівельних компаній, які роблять ці дороги з бруду і тирси так, що перший дощ або сніг їх руйнує. Друге – сучасні технології. І будуть нормальні дороги, – підкреслив лідер опозиції.

Крім того, народний депутат повідомив, що в рамках децентралізації влада передала частину дорожньої мережі (понад 123 тис. км) на баланс облдержадміністрацій. Але гроші на їх ремонт не виділила. У структурі дорожнього фонду 35% йдуть на місцеві дороги, 65% – на дороги державного та міжнародного значення.

– До влади прийшли ті, хто навіть провести ремонти на виділені гроші не можуть. Наприклад, в Луганській області витратили – 46% передбачених коштів, в Одеській – 57%, в Тернопільській – 64%, в Миколаївській – 69%, – підкреслив Вілкул.

Олександр Вілкул особливо акцентував на необхідності відновлення і розвитку інфраструктури. Без якісних доріг неможливо використовувати унікальний транзитний потенціал України. А це сотні мільйонів гривень упущеної і недоотриманої вигоди для країни.

Нагадаємо, щоб забезпечити безпеку руху транспорту дорогами столиці, підприємства КК Київавтодор продовжують роботи з ліквідації аварійно-небезпечних руйнувань дорожнього покриття у всіх районах столиці.