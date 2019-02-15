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3 300 грн за 68 кв: кияни скаржаться на захмарні платіжки за тепло

Кияни почали отримувати платіжки за опалення після підвищення тарифів.

3 300 грн за 68 кв: кияни скаржаться на захмарні платіжки за тепло

Кияни почали отримувати платіжки з захмарними цифрами за опалення після підвищення тарифів, йдеться в повідомленні групи Життя Мінського масиву – Оболонський район в Facebook.

Жителі Оболонського району публікують квитанції за опалення.

– Шановні сусіди! Так грабують тільки в нашому будинку? – написав користувач соцмережі Антон Шептуха і опублікував платіжку за січень, де вказана сума в розмірі 1590 грн за 33 квадратних метри.

В коментарях відзначили, що в порівнянні з груднем сума збільшилася у два рази.

Також під постом кияни публікують цифри зі своїх квитанцій – 3 271 грн за 68 кв, 2600 грн за 55 кв і 3200 за 70 кв.

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Виходячи з отриманих цифр випливає, що вартість опалення з січня збільшилася на 40%-60% в залежності від технічних характеристик будинку.

Директор СП Енергозбут КП Київтеплоенерго Костянтин Лопатин розповів на брифінгу 14 лютого, що така ситуація сталася з двох причин.

Перша – підвищення тарифу на централізоване опалення та гаряче водопостачання на 22,3%.

Друга – фактор низької середньомісячної температури повітря.

– Температура в січні була на 2 градуси нижче (становила -4,5ºС), ніж середньомісячна температура за грудень минулого року, – сказав Лопатін.

Нагадаємо, з 1 лютого тарифи на водопостачання і водовідведення в Києві виросли на 11,4%.

Фото: dreamstime

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