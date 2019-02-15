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Автоматична індексація тарифів на перевезення спровокує інфляцію – голова асоціації

Заплановане Укрзалізницею на поточний рік підвищення тарифів на вантажні перевезення більш ніж на 14% завдасть шкоди економіці України і вдарить по самій Укрзалізниці.

Автоматична індексація тарифів на перевезення спровокує інфляцію – голова асоціації

Про це повідомив в ефірі телеканалу 112 Україна голова асоціації власників вагонів Олександр Криворучко.

При цьому, як повідомлялося раніше, УЗ планує застосовувати автоматичну індексацію тарифів, що, за словами Криворучка, викликає найбільш жорстку реакцію ринку.

– Це продиктовано, по-перше тим, що гроші у бізнесу за рахунок підвищення тарифів будуть відбиратися, і якщо застосовувати автоматичну індексацію, то бізнес виключається з дискусії. Що, напевно, неправильно. Другий момент: індексація розкручує маховик інфляції, що позначиться на кожному з нас теж негативно, – заявив Криворучко.

Також, за словами експерта, якщо Укрзалізниця кожен раз, коли їй буде не вистачати грошей, буде просто підвищувати ціну на свої послуги – це деструктивно впливає на її власну ефективність.

– Укрзалізниця, як будь-яка велика корпорація повинна вишукувати внутрішні резерви, повинна мати декілька джерел покриття дефіциту власних засобів окрім як просто підвищувати ціни, – заявив Криворучко.

Нагадаємо, Укрзалізниця хоче збільшити ціни на квитки вдвічі.

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