Президент Петро Порошенко пообіцяв, що на початку наступного тижня Євросоюз затвердить пакет так званих азовських санкцій через агресію РФ у Керченській протоці.

Про це глава держави повідомив журналістам у Мюнхене, де він візьме участь у щорічній безпековій конференції.

– По санкціям сьогодні ми скоординували наші зусилля. Сьогодні в цілому обговорений і затверджений пакет санкцій, так званий азовський пакет – це саме те, що я вам обіцяв у грудні, – цитує Порошенка прес-служба АП.

Президент також доручив главі МЗС Павлу Клімкіну в неділю обговорити з партнерами України попередню координацію дій щодо запровадження санкцій.

– Немає жодного сумніву, що найближчими днями, на початку наступного тижня, санкції в Брюсселі в координації з Україною точно будуть прийняті, – додав Порошенко.

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Раніше журналісти повідомляли, що дипломати ЄС дійшли згоди щодо введення санкцій проти Росії через її агресію в Азовському морі. Вони мають заморозити активи вісьмох осіб, причетних до затримання моряків.

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