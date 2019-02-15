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Дніпропетровська ОДА будує з нуля корпус школи з обсерваторією – Голик

Школу з обсерваторією, лабораторіями і повнорозмірним футбольними полем будують у селі Волоське Новоолександрівської ОТГ, повідомив радник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик.

Дніпропетровська ОДА будує з нуля корпус школи з обсерваторією – Голик

Раніше ОДА відремонтувала старий корпус цієї школи. Влітку минулого року почалося будівництво нового корпусу, в якому, крім обсерваторії, будуть побудовані спортивний зал і зал для силових видів спорту, а також лабораторії фізики, хімії та біології.

Голик також повідомив, що незабаром тут з’явиться стадіон з повнорозмірним футбольними полем і біговими легкоатлетичними доріжками з професійним покриттям.

Завжди приємно бачити баштові крани в місті. Це означає, що місто будується. Це означає, що місто розвивається. Але баштовий кран в селі – таке є тільки у нас. А все тому, що це – децентралізація, ініційована президентом Петром Порошенко. Тому ОТГ отримали більше фінансових ресурсів і можливість самим приймати рішення, що потрібно громадам, – сказав Голик.

В даний час Дніпропетровська ОДА реконструює більше 30 шкіл одночасно.

– У дітей цієї школи в її новому корпусі буде і можливість спостерігати за зірками, і красивий вид на Дніпро. Унікальна виходить школа. Все, що в ній буде, окремо є поки не в багатьох школах, а так, щоб було все разом – обсерваторія, лабораторії і стадіон – тільки в цій, – сказав радник.

Нагадаємо, Дніпропетровська облдержадміністрація разом з облрадою створили банк інфраструктурних проектів.

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