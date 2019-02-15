Спецслужби РФ активно вербують засуджених, яких передають з колоній окупованого Донбасу для відбування покарання на підконтрольній Україні території.

Так українців намагаються втягнути у розвідувально-підривну діяльність на користь країни-агресора, повідомляє прес-центр СБУ.

– Така тенденція пов`язана, насамперед, із налагодженням механізму повернення проросійськими терористами в’язнів, засуджених ще до початку воєнних подій на Донбасі, – зазначають у відомстві.

Один із таких в`язнів, який відбував покарання за вбивство в колонії Донецької області, розповів, що незадовго до обміну він був завербований співробітниками ФСБ.

В подяку за повернення до України він пообіцяв збирати інформацію про інших засуджених і працівників колоній, які незадоволені владою та прихильно ставляться до “ЛДНР”.

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– Ця схема ФСБ є провальною із самого початку, адже ми ретельно перевіряємо всіх таких “засланців”, – кажуть в СБУ і зазначають, що цьому засудженому вдалося уникнути покарання за держзраду, бо він одразу повідомив про факт вербування.

Нагадаємо, 7 лютого у містечку Щастя відбулася передача Україні 33 засуджених, які перебували в пенітенціарних установах на окупованих територіях Луганської області.

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