ГПУ конфіскувала майно екс-президента України Віктора Януковича на 1,5 млрд грн. Кошти найближчим часом перерахують до державного бюджету.

Генеральна прокуратура України арештувала 1,478 мільярда гривень, які належали організаціям, пов’язаним з екс-президентом Віктором Януковичем, повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

– Сьогодні завдяки зусиллям департаменту міжнародного співробітництва ГПУ відкрито шлях до виконання вироку суду в частині спеціальної конфіскації грошових коштів злочинної організації часів Януковича в сумі 1 млрд 478 млн грн, – зазначив генпрокурор.

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За його словами, кошти ближчими днями надійдуть на рахунки Держказначейства та будуть спрямовані на підтримку армії.

Раніше Факти ICTV писали, що Господарський суд Києва заборонив Нацагентству з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, та Центру організації дорожнього руху управління так званим вертолітним майданчиком Януковича на Парковій дорозі, 16-А.

Фото: УНІАН.