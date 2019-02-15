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Гранатомети і зенітка: на Донбасі загинув боєць ЗСУ, двох поранено

Двох поранених на Донбасі бійців ЗСУ доставлено до госпіталю. У них різні травми.

Гранатомети і зенітка: на Донбасі загинув боєць ЗСУ, двох поранено

У результаті атаки бойовиків на Донбасі загинув боєць ЗСУ і ще двох бійців було поранено. Військових доставлено до госпіталю, у них різні травми.

Як зазначає представник прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк, такі втрати Україна зазнала від початку доби. Усього бойовики здійснили 5 прицільних обстрілів, пише Інтерфакс-Україна.

З гранатометів терористи били поблизу Попасної та Золотого-4. Також біля останнього ворог застосував зенітну установку ЗУ-23-2.

Крім цього бойовики випустили з напряму окупованої Сентянівки 4 міни, які розірвалися в Нижньому.

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Ще 8 мін калібру 82 мм незаконні збройні формування випустили після 11.20 по ЗСУ біля Золотого-1.

У районі Мар’їнки ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.

Як повідомлялося, у Генштабі заявили про створення планів протидії спецпідрозділам РФ на Донбасі.

Фото: Прес-служба ООС

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