Сертифікат підтверджує високий рівень якості, що надаються Центром експертизи сервісів, дотримання кращих світових практик та стандартів в галузі побудови ІТ-систем в компанії Метінвест.

Про це повідомляється на сайті Метінвесту.

Центр експертизи включає ІТ-рішення, які спрямовані на підвищення ефективності та прозорості бізнес-процесів, поліпшення ІТ-систем і оперативне реагування на мінливі вимоги бізнесу.

Така система управління у Метінвест Діджитал забезпечує стабільність і високу якість операцій, знижує витрати на підтримку і розвиток ІТ-систем.

Центр експертизи дає можливість швидше впроваджувати інновації, зберігаючи якість супроводу бізнесу.

У 2017 році Метінвест стала першою в Україні і четвертої в СНД компанією, а також увійшов до Топ-50 світових компаній, сертифікованих на рівні Аdvanced.

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У січні група Метінвест завершила перенесення системи SAP на хмарну платформу і стала першим в Україні користувачем SAP HANA Enterprise Cloud (SAP HEC).

Фото: Метінвест