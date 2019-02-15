Глава фракції Опозиційного блоку Вадим Новинський сподівається на довгоочікуваний для України мир як результат виборів 2019 року.

Більш детальний аналіз ситуації Новинський провів у великому аналітичному матеріалі, опублікованому в газеті Сегодня.

– Минуло вже чотири роки з дня підписання других Мінських угод, а їх невиконання призвело до напівзамороженого конфлікту: активні бойові дії не ведуться, але щодня гинуть люди, в тому числі і мирні жителі, а градус напруги не спадає. Серед причин невиконання Мінських протоколів несамостійність політиків, залежність України від США, а “ЛДНР” – від Росії, а також невизнання легітимності і втрата довіри сторонами по відношенню один до одного, – стверджує політик.

Політик зазначає, що в історії світових конфліктів є чимало ситуацій, коли заради досягнення миру навіть більш значимим фігурам, ніж нинішній президент України, доводилося йти на прямі переговори з сепаратистами.

Як приклад – переговори Шарля де Голля з лідером алжирських повстанців Ахмедом бін Белою в Евіані у березні 1962 року. Де Голль не питав, кого представляє бен Белла, хто йому виписав мандат, і яка його легітимність. На його думку, це непопулярне, але необхідне рішення принесло мир Франції.

– До того ж, тільки посилюють конфлікт насильницька українізація під час економічної блокади Донбасу, переписування історії і глорифікація ОУН і УПА, а також насильницьке насадження псевдоцеркви ПЦУ, – запевняє політик.

Новинський вважає, що Мінські домовленості, здавалося б, сформулювали досить чітку дорожню карту досягнення миру на Донбасі, в країні і в регіоні: припинення вогню, прийняття необхідних законів, надання Донбасу особливого статусу в рамках України, проведення виборів, повернення Україні контролю над всією протяжністю державного кордону.

Але виявилося, що вони стали утопією: мир так і не настав. І на це є кілька причин, головна з яких – несамостійність політиків.

– У війні на Сході України існують не тільки сили ООС (АТО) і збройні формування самопроголошених республік. За кожною стороною стоять інтереси великих світових гравців. Україна знаходиться під протекторатом США. “ДНР” і “ЛНР” – відверто маріонеткові утворення, політика яких повністю підпорядкована Росії. І відповідно, конфлікт на Сході України – це екстраполяція конфліктних відносин між Вашингтоном і Москвою. Саме там лежать ключі від миру, – сказав Новинський.

– Я переконаний, що посередником для встановлення довіри між Києвом і Донецьком з Луганськом може стати головний суспільний інститут, який користується довірою більшості українців по обидва боки лінії розмежування – Українська Православна Церква.

Я вірю в те, що у результаті виборів 2019 року до влади в Україні прийдуть політики, які здатні проявити волю, мудрість, уміння йти на компроміси і принесуть довгоочікуваний мир, – запевняє депутат.

Нагадаємо, мета Опозиційного блоку на виборах – встановити мир і консолідувати суспільство.