15 лютого погода в Україні очікується сонячною і без опадів.
15 лютого погода в Україні очікується сонячною і без опадів, пише Укргідрометцентр.
На сході без опадів, температура вночі до -9°, вдень до +4°.
У південних регіонах очікується мінлива хмарність. Температура вночі до -4°, вдень до +5°.
Читайте: До +9 і сонце: якою буде погода у вихідні (КАРТА)
На заході країни без опадів. Температура вночі до -1°, вдень до +6°.
У північних областях температура вночі до -3°, вдень до +3°. У центрі до + 4°.
15 лютого в Києві без опадів, вдень температура до +3°.
До речі, став відомий прогноз погоди на перший місяць весни.
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