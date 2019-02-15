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Погода в Україні на сьогодні, 15 лютого (КАРТА)

15 лютого погода в Україні очікується сонячною і без опадів.

Погода в Україні на сьогодні, 15 лютого (КАРТА)

15 лютого погода в Україні очікується сонячною і без опадів, пише Укргідрометцентр.

На сході без опадів, температура вночі до -9°, вдень до +4°.

У південних регіонах очікується мінлива хмарність. Температура вночі до -4°, вдень до +5°.

Читайте: До +9 і сонце: якою буде погода у вихідні (КАРТА)

На заході країни без опадів. Температура вночі до -1°, вдень до +6°.

У північних областях температура вночі до -3°, вдень до +3°. У центрі до + 4°.

15 лютого в Києві без опадів, вдень температура до +3°.

До речі, став відомий прогноз погоди на перший місяць весни.

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