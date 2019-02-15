Сайт Факти ICTV запустив спецпроект – Ситий в7, в якому ми розповідаємо про плюси та мінуси популярних київських закладів. Вони здивують вас унікальним інтер’єром, дивовижною кухнею або ж атмосферою.

Раз на тиждень наш експерт Каріна Зуєва вирушає на ревізію столичного закладу (кафе, ресторан, бар). У нас є лише €7 (200 грн – для замовлення, 20 грн – чайові), щоб замовити меню від шефа або стандартний набір страв. 200 грн (€7) – це середній чек київських закладів на одну людину.

Оцінку проводимо за зовнішніми, внутрішніми та загальними факторами. Після чого наш експерт підбиває підсумки та виносить свій вердикт.

Важливим є те, що персонал закладу не підозрює, що Каріна – ревізор сайту Факти ІСТV.

Цього тижня експерт відправився в нещодавно відчинений заклад – Mushlya Bar. Це черговий заклад відомого ресторатора та засновника Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова – Gastro family.

На рахунку кампанії вже більше 20 закладів в Україні та за її межами.

Відомо, що деякі заклади Дмитра Борисова з фіксованою ціною (Білий Налив – все по 29 грн, Остання Барикада – все по 19 грн), тож будь-яке блюдо в Mushlya Bar коштує 39 грн (€1).

Перший Mushlya Bar був відкритий ще чотири роки тому у Львові, відтепер це другий заклад з такою ж самою назвою від ресторатора.

Розташування

Mushlya Bar відкрився на місці старого кафе Грот та знаходиться за адресою вул. Хрещатик, 25. Прогулюючись ввечері біля фонтану на Хрещатику, можна побачити начебто два входи в печеру, які прикрашають неонові вивіски. Це і є популярний сіфуд бар.

Центр Києва – велелюдне місце, тож розташування закладу вдале.

Оцінка локації – 10\10

Сервіс

Одразу на вході зустрічає черга з відвідувачів, які чекають на своє замовлення, тому що його приймають саме там. Очевидно, що це робить адміністратор. Зі мною ніхто не привітався та не запропонував знайти хоч якесь місце. Ну добре, сам собі господар.

Взявши ініціативу в свої руки, я попросила меню та пішла шукати столик в кінець залу.

Обслуговування самостійне. Визначившись з замовленням, потрібно повернутися до входу, щоб його зробити, а потім, щоб забрати. Але для цього закладу підходить саме така схема, бо якби ще й офіціанти розгулювали по залу, місця б зовсім не залишилося. При цьому, як тільки на столику з’являється будь-який бруд, його швидко прибирають.

Не дивлячись на велику кількість відвідувачів, замовлення приготували хвилин за п’ять, що не може не радувати, адже ніхто не любить довго чекати.

Оцінка сервісу – 7\10

Інтер’єр

Інтер’єр Mushlya Bar відповідає назві закладу та заданій сіфуд атмосфері. Вже на вулиці біля входу стоять бочки-столики, для бажаючих залишитися на свіжому повітрі.

Зайшовши в середину закладу, нічого не розумієш. Праворуч – відвідувачі, вітрина, кухня, раковини, ліворуч – ферма, швидше за все, устриць. Перше враження – балаган.

















Ситий в7. Mushlya Bar: восьминоги, аргентинські креветки чи устриці – все по 39 грн / 4 фотографии

Далі ж здивувало те, наскільки раціонально використано весь простір закладу. Стіни прикрашені мушлями устриць, поверх них дзеркала у вигляді каютних віконець, люстри з морських мотузок, картини на стінах та величезний кит на стелі. Морський лофт.

















Ситий в7. Mushlya Bar: восьминоги, аргентинські креветки чи устриці – все по 39 грн / 4 фотографии

Більшість столиків округлої форми та розміщені в ряд під стінками. А всередині залу стоїть великий спільний стіл.

Все в єдиному стилі, навіть у вбиральні раковини-бочки. До речі, щоб до неї потрапити, потрібно піднятися на другий поверх.













Ситий в7. Mushlya Bar: восьминоги, аргентинські креветки чи устриці – все по 39 грн / 3 фотографии

Оцінка інтер’єру – 8\10

Атмосфера

Заклад я відвідала в неділю ввечері, можу сказати, що надто велелюдне місце, дуже тісно. Зал невеликий, столики занадто близько один до одного, вішалок на всіх не вистачає, тож доводиться уміщувати верхній одяг поряд з собою, а дехто взагалі залишається в ньому.

Формат сіфуд-бару передбачає широке клієнтське охоплення, тож людей завжди багато.

Якщо брати до уваги аналогічний сіфуд-бар Naprosecco Oyster & Co на Сагайдачного, то там все ж таки затишніше та комфортніше. Навіть коли зайняті всі місця.

Оцінка атмосфери – 7\10

Кухня

Тут ніколи не закінчуються вино та устриці, вермут та мідії, бургери та сендвічі. Будь-яка страва коштує 39 гривень, а будь-яке замовлення готують не довше семи хвилин, – пишуть у мережі Mushlya Bar.

Асортимент меню розміщується на одній сторінці: казанок мідій, устриці, бургер з м’ясом, сендвіч зі скумбрією гриль, чорноморські креветки-рачки, білоногі (5 штук) та аргентинські креветки, кальмар гриль, каракатиця, восьминіг бебі гриль (2 штуки) та інше.

До їжі в келихах пропонують брют, червоне та біле вино (сухе та напівсолодке), пиво Mushlya, а також глінтвейн. Усі позиції, як і їжу, продають за єдиною ціною – 39 гривень.

Алкоголь, до речі, можна купити і в пляшках. Ціна на весь асортимент фіксована – 169 грн. Також є можливість замовити плато морепродуктів для компанії друзів – холодне або гаряче за 259 грн.

Я замовила казанок мідій з теплим багетом, сендвіч зі скумбрією гриль, білоногу креветку, каракатицю бебі та келих червоного напівсолодкого вина.

Замовлення подається в картонних тарілках, до каракатиці і креветок додається лимон та соус. Важливо те, що поклали рукавички, адже все це потрібно їсти руками.

Казанок мідій – подаються в мушлях, які залиті соусом, багет додається для того, щоб потім його вимакати. До речі, на зворотній стороні меню є інструкція, як їх правильно їсти. Цікавий сам процес. Смачно, але хотілось би менш розбавлений соус.

Сендвіч зі скумбрією гриль – риба дуже смачна і соковита, а булка солодка, що придає цікавого смаку. Мені не вистачило цієї тонкої коринки, яка повинна бути в сендвічі. Але для 39 грн – це відмінно.

Білоногі креветки – подаються холодними, порцією з п’яти штук. Важко зіпсувати цей морепродукт, але доданий соус зовсім не поєднується з ними, тому краще просто побризкати лимоном.

Каракатиця бебі – в порції дві штуки. Дарма я вирішила завершити свою вечерю саме цим блюдом, їх не врятував навіть лимон. Таке враження ніби я їла гуму, післясмак якої залишався довго.

















Ситий в7. Mushlya Bar: восьминоги, аргентинські креветки чи устриці – все по 39 грн / 4 фотографии

Оцінка кухні – 7\10

Цінова політика

За умовами спецпроекту, в мене є €7 (220 грн). Рахунок у Mushlya Bar склав 195 грн, 20 грн залишила на чай.

Знайти такі демократичні ціни в самому серці Києва майже неможливо (не бравши до уваги заклади того ж Дмитра Борисова), тож цінова політика Mushlya Bar не може не радувати.

На 200 грн ви спокійно можете урізноманітнити своє замовлення та посмакувати свіжими морепродуктами.

Оцінка цінової політики – 10\10

Загальні враження

Проблем дістатися до закладу не виникне, адже Mushlya Bar розташований у дуже вдалому місці.

У такому велелюдному закладі має бути персонал, який хоча б скаже, чи є взагалі вільні місця, щоб даремно не тішити себе сподіваннями.

Це місце чудово підійде для зустрічі невеликої компанії друзів або швидкого перекусу.

Смачно, хоч і не все. Складно знайти свіжі та тільки-но приготовлені морепродукти, не знаходячись поряд з морем та ще й по 39 грн. Тож якщо вам до вподоби дари моря та океану, можете сміливо прямувати до Mushlya Bar.

Загальна оцінка закладу – 8\10

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також, підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.

Каріна Зуєва