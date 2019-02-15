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Транзит газу через Україну після 2019 – РФ висуває умови

Росія допускає заповнення української ГТС, якщо Київ і Москва домовляться у судах і щодо умов транзиту газу.

Транзит газу через Україну після 2019 – РФ висуває умови

Росія очікує, що їй запропонують конкурентні умови щодо транзиту газу. Тільки у такому разі Газпром може пустити блакитне паливо через українську ГТС після 2019 року.

Про це повідомив міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає ТАСС.

За його словами, Україна та Росія ще мають врегулювати війну в судах. Новак висловив незадоволення тим, що Київ заявляє про “все нові і нові штрафи”.

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Як відомо, Нафтогаз готовий зменшити суму позову до Газпрому на близько 10 мільярдів доларів.

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