Співак Святослав Вакарчук назвав три умови, які має виконати кандидат у президенти.
Про це Святослав Вакарчук розповів на своєму Youtube-каналі.
– Не маю планів підтримувати жодного з них (кандидатів – ред.), але як свідомий громадянин, свій вибір обов’язково зроблю. Для того, щоб я міг проголосувати за того, чи іншого кандидата в президенти, мають бути виконані три умови, – зазначив Вакарчук.
- Кандидат у президенти повинен взяти участь в теледебатах з опонентами у прямому ефірі та без суфлера.
- Має назвати імена членів своєї команди (майбутніх очільників МЗС, Міноборони, Генштабу ЗСУ, ГПУ, СБУ. – Ред.).
- Повинен продемонструвати на реальних фактах як виконував свої обіцянки в минулому.
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До слова, Вакарчук назвав найнеобхіднішу, на його думку, реформу для України.
Фото: okeanelzy_official