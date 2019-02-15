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Три умови для кандидата: кого Вакарчук підтримає на виборах

Співак Святослав Вакарчук назвав три умови, які має виконати кандидат у президенти.

Три умови для кандидата: кого Вакарчук підтримає на виборах

Про це Святослав Вакарчук розповів на своєму Youtube-каналі.

– Не маю планів підтримувати жодного з них (кандидатів – ред.), але як свідомий громадянин, свій вибір обов’язково зроблю. Для того, щоб я міг проголосувати за того, чи іншого кандидата в президенти, мають бути виконані три умови, – зазначив Вакарчук.

  • Кандидат у президенти повинен взяти участь в теледебатах з опонентами у прямому ефірі та без суфлера.
  • Має назвати імена членів своєї команди (майбутніх очільників МЗС, Міноборони, Генштабу ЗСУ, ГПУ, СБУ. – Ред.).
  • Повинен продемонструвати на реальних фактах як виконував свої обіцянки в минулому.

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До слова, Вакарчук назвав найнеобхіднішу, на його думку, реформу для України.

Фото: okeanelzy_official

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