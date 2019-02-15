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Вибори 2019: ЦВК назвала кількість виборців у списках

За попередніми оцінками Центральної виборчої комісії на виборах президента 2019 року мають проголосувати приблизно 29,9 млн осіб.

Вибори

У Центральній виборчій комісії заявили, що в списки на виборах президента України включать близько 29,9 млн виборців, передає УНІАН.

Всього на час проведення виборів президента України буде створено приблизно 29,8 тис. виборчих дільниць. До цього числа не входять такі спецділянки, як полярна станція України і судна під українським прапором.

Керівник Служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах додав, що вищевказана кількість виборців іще не остаточна і може змінюватися в залежності від зміни місця голосування людьми, які знаходяться на окупованих територіях.

Всього станом на 14 лютого в реєстрі виборців знаходиться більше 38,7 млн ​​записів.

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До слова, міністр закордонних справ Павло Клімкін запевнив, що Україна не пустить на вибори російських спостерігачів.

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