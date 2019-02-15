Об’єднана профспілкова організація працівників ПАТ Укрнафта 5 березня 2019 року проведе мирний мітинг, щоб зупинити незаконний вплив, тиск і втручання у роботу суддів одним із членів Вищої ради правосуддя Олексієм Маловацьким.

Про це йдеться у відкритій заяві трудового колективу ПАТ Укрнафта.

Більше 3 років ПАТ Укрнафта веде боротьбу у судах за надрокористування на ділянці Свистунківсько-Червонолуцької газоносної площі. ПАТ Укрнафта було власником спецдозволу на геологічне вивчення зазначеної ділянки надр із 2004 року та мало законні права на здійснення видобутку вуглеводнів на Червонолуцькому родовищі.

– Однак, у порушення процедури видачі спеціальних дозволів на користування корисними копалинами, без проведення конкурсу, право газовидобутку на Свистунківсько-Червонолуцькій площі було надано приватній фірмі без необхідної кваліфікації та матеріально-технічної бази ТОВ Аркона Газ-Енергія, яку журналісти пов’язують із інтересами одного з членів ВРП Олексія Маловацького, – йдеться у листі профспілки ПАТ Укрнафта.

У зв’язку з недосконалістю законодавства Вища рада правосуддя перетворилась на ефективний інструмент тиску на суддів, які знаходяться в адміністративній залежності від членів ВРП. Щоб змусити суддів прийняти незаконне рішення, Вища рада правосуддя реанімує скарги минулих років проти цих суддів.









Вища рада правосуддя стала інструментом тиску на суддів – Укрнафта / 2 фотографии

Таким чином судді, що розглядають вимоги Укрнафти, побоюючись за своє професійне і кар’єрне становище, не поспішають виносити законні та обґрунтовані рішення та є залежними від тиску і примусу ВРП та її окремих членів.

– Застосування таких ганебних методів призводить до ситуації, за якої судді нездатні забезпечити завдання суду – здійснювати правосуддя на засадах верховенства права, забезпечувати кожному право на справедливий суд, – йдеться у листі профспілки Укрнафти.

Все це стосується безпосередньо прав та інтересів трудового колективу Укрнафти – найпотужнішого нафтовидобувного підприємства України.

Втрата ліцензії на видобуток для такого підприємства як Укрнафта дорівнює ліквідації понад 20 тис. робочих місць, величезним збиткам для підприємства, втраті рентної плати місцевим бюджетом та податків до держбюджету.

Трудовий колектив Укрнафти вважає, що забезпечення реалізації права на законний та справедливий суд повинно стати фундаментом побудови правової держави, а тому корупціонери у владі повинні бути публічно названі та притягнуті до відповідальності.

До слова, зарплата членів Вищої ради правосуддя становить майже 200 грн на місяць.