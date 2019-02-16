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Макрон і Путін по телефону обговорили Україну

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні переговори з Володимиром Путіним і обговорив ситуацію в Україні та Сирії.

Макрон і Путін по телефону обговорили Україну

Еммануель Макрон провів телефонні переговори з Володимиром Путіним і обговорив ситуацію в Україні та Сирії, пише прес-служба глави Франції.

На сайті відомства подробиць щодо України поки немає.

Прес-служба Кремля повідомила, що з Макроном обговорювалося рішення України не допускати на вибори російських спостерігачів і відмовитися від організації виборчих дільниць в Росії.

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У РФ заявили, що це нібито “суперечить загальноприйнятим демократичним нормам і принципам ОБСЄ”.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко і Путін провели переговори і підняли питання України.

Фото: kremlin.ru

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