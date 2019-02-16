Президент України Петро Порошенко сказав, що не знає імені переможця на президентських виборах в березні 2019 року і це є символом демократії.

Президент України Петро Порошенко сказав, що не знає імені переможця на президентських виборах в березні 2019 року. Про це сказав під час виступу на дискусійній панелі Безпека в Східній Європі в рамках Мюнхенської конференції з безпеки.

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Під час заходу Порошенку поставили запитання про те, чи переможе він на майбутніх виборах.

– Я президент вільної і демократичної України. Ми не Російська Федерація. У Росії всі заздалегідь знають відповідь. І моїм досягненням в якості президента є те, що ніхто зараз не знає, хто переможе в Україні. І це символ демократії, – сказав він.

Президент додав, що переконаний в тому, що на виборах у нього буде хороший результат.

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції з безпеки однією з головних тем стала ситуація в Україні. Багато союзників висловилися на підтримку нашої країни.

Фото: Президент України