18 лютого Євросоюз оголосить про введення нових персональних санкцій проти Росії.

18 лютого Євросоюз оголосить про введення нових персональних санкцій проти Росії, заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, пише прес-служба МЗС в Facebook.

Про персональні санкції проти РФ повідомить Федеріка Могеріні.

За словами Клімкіна, він має намір відвідати засідання перед самітом міністрів закордонних справ країн Євросоюзу.

Під час цього засідання обговорюваметься план реальної допомоги Донбасу і південь України.

Читайте: У Сенаті США хочуть посилити тиск на РФ – кого торкнуться санкції

Він зазначив, що на підставі доповіді глави МЗС Данії почнеться обговорення питання допомоги в Єврокомісії та інших структурах.

Обговорюватиметься можливість підтримки інфраструктурних проектів та проектів, спрямованих на розвиток людського капіталу.

Також Клімкін додав, що ЄС повернеться і до питання економічних санкцій проти Росії.

Раніше журналісти повідомляли, що дипломати ЄС дійшли згоди щодо введення санкцій проти Росії через її агресію в Азовському морі. Вони мають заморозити активи вісьмох осіб, причетних до затримання моряків.