Президент США Дональд Трамп підписав пакет законів, якими допомога Україні на 2019 рік збільшується до майже $700 млн.
Президент США Дональд Трамп підписав закони, раніше схвалені Конгресом, в яких допомога Україні становить $695,7 млн, повідомляє посольство України в США.
Допомога по Закону щодо асигнування Державного департаменту, зарубіжних операцій і суміжних програм на 2019 фінансовий рік закріплена на рівні $445,7 млн.
Ця сума передбачає збільшення військово-технічної підтримки в рамках програми Міжнародне військове фінансування до $115 млн.
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Крім того, Пентагону виділили $250 млн на допомогу Україні цього року.
До слова, глава Міністерства фінансів Оксана Маркарова заявила, що Україна отримає другий транш від ЄС не раніше березня.