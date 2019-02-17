ФСБ допустила до українських моряків колишнього українського омбудсмена Ніну Карпачову, проте не пускає чинного уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.

Кремль просто використовує Карпачову у гібридної війні, вважає перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, коментуючи інформацію російського обмудсмена Тетяни Москалькової про те, що 12 лютого вона разом з “незалежним міжнародним експертом” відвідала трьох українських моряків.

Читайте: Здоров’я ще трьох полонених моряків погіршилося – Денісова

– Гібридна війна – це коли РФ використовує гібридного “омбудсмена”, витряхує від пилюки Януковича…РФ дістає зі своїх загашників різних персонажів, які підігрують кремлівській платівці про “нелегітимність української влади”, – написала Геращенко у Facebook.

Раніше адвокат Микола Полозов, який захищає інтереси українських моряків, повідомив, що його підзахисним не дозволять побачення з рідними і навіть дзвінки, поки вони не нададуть потрібні свідчення і не визнають себе винними.

Фото: Оmbudsmanrf.org