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РФ використовує Карпачову у гібридній війні – Геращенко

ФСБ допустила до українських моряків колишнього українського омбудсмена Ніну Карпачову, проте не пускає чинного уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.

Карпачова і Москалкова

Кремль просто використовує Карпачову у гібридної війні, вважає перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, коментуючи інформацію російського обмудсмена Тетяни Москалькової про те, що 12 лютого вона разом з “незалежним міжнародним експертом” відвідала трьох українських моряків.

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– Гібридна війна – це коли РФ використовує гібридного “омбудсмена”, витряхує від пилюки Януковича…РФ дістає зі своїх загашників різних персонажів, які підігрують кремлівській платівці про “нелегітимність української влади”, – написала Геращенко у Facebook.

Раніше адвокат Микола Полозов, який захищає інтереси українських моряків, повідомив, що його підзахисним не дозволять побачення з рідними і навіть дзвінки, поки вони не нададуть потрібні свідчення і не визнають себе винними.

Фото: Оmbudsmanrf.org

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