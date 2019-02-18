Бойовики НЗФ Рубіж захоплювали корвет ВМС України Хмельницький та розвідувальний катер Славутич.

Захопленням українських кораблів і військових частин під час анексії Росією Криму в 2014 займалося збройне формування Рубіж, яке було частиною “самооборони Криму”.

Українська поліція встановила особи ватажків і членів формування та оголосила їх у розшук.

Правоохоронці з’ясували, що метою 9 членів НЗФ Рубіж було захоплення корвета ВМС України Хмельницький, розвідувального катера Славутич і військових частин ЗСУ.









Анексія Криму: поліція показала обличчя “самооборонців” з НЗФ Рубіж / 2 фотографии

Також відомо, що бандити організовували блок-пости.

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У разі затримання, ватажок формування може сісти у в’язницю на 15 років відповідно до ч.5 ст.260 КК. Іншим членам Рубежу загрожує до 8 років в’язниці (ч.2 ст.260 КК).

Нагадаємо, Росія хотіла використати лист президента-втікача Віктора Януковича, щоб захопити не тільки Крим, а й Київ.