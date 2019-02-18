Українського політв’язня Володимира Балуха етапували з СІЗО Сімферополя, але куди – невідомо.
Ні дружина Балуха, ні його адвокат не знають, куди перевели українця, повідомляє Кримська правозахисна група.
Наталія Балух сьогодні привезла чоловікові передачу, але їй повідомили, що його там вже немає.
Адвокат з’ясовує, де знаходиться його підзахисний, а також причину етапування.
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Нагадаємо, 13 лютого Володимира Балуха етапували з колонії Керчі в СІЗО Сімферополя. У січні Керченський міський суд не задовольнив клопотання про дострокове звільнення Балуха.
Фото: Петро Порошенко
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