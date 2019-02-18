Проросійські бойовики вісім разів обстріляли позиції українських військ. В результаті четверо військовослужбовців отримали поранення.
Бойовики вісім разів обстріляли позиції українських військ на Донбасі. В результаті четверо військовослужбовців отримали поранення, повідомляє прес-служба ООС в Facebook.
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Де відбувалися обстріли ЗСУ
- У Лебединському зі ствольної артилерії калібру 122 мм, протитанкових ракетних комплексів і великокаліберних кулеметів.
- Поблизу села Водяне зі ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів.
- Біля селища Опитне з озброєння бойових машин піхоти і ручних протитанкових гранатометів.
- Біля Катеринівки з мінометів калібрів 120 і 82 мм.
- Біля селища Новотошківське з мінометів 120 і 82 калібрів.
- Поблизу населеного пункту Кримське з великокаліберних кулеметів.
Ситуація залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, 17 лютого районі проведення Операції Об’єднаних сил загинув 22-річний військовий з Миколаївської області Віталій Нароженко.