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Бойовики обстріляли військових ЗСУ. Четверо бійців отримали поранення

Проросійські бойовики вісім разів обстріляли позиції українських військ. В результаті четверо військовослужбовців отримали поранення.

ООС

Бойовики вісім разів обстріляли позиції українських військ на Донбасі. В результаті четверо військовослужбовців отримали поранення, повідомляє прес-служба ООС в Facebook.

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Де відбувалися обстріли ЗСУ

  • У Лебединському зі ствольної артилерії калібру 122 мм, протитанкових ракетних комплексів і великокаліберних кулеметів.
  • Поблизу села Водяне зі ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів.
  • Біля селища Опитне з озброєння бойових машин піхоти і ручних протитанкових гранатометів.
  • Біля Катеринівки з мінометів калібрів 120 і 82 мм.
  • Біля селища Новотошківське з мінометів 120 і 82 калібрів.
  • Поблизу населеного пункту Кримське з великокаліберних кулеметів.

Ситуація залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, 17 лютого районі проведення Операції Об’єднаних сил загинув 22-річний військовий з Миколаївської області Віталій Нароженко.

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