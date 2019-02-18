Так зване “МДБ ДНР” та Ростовське управління ФСБ Росії планували напади на 20 храмів колишньої УПЦ МП по всій території України.

Цей план потрапив до рук Служби безпеки України, і в ньому, за словами глави СБУ Василя Грицака, перераховані майже 20 релігійних споруд, які мали стати об’єктами провокацій – з конкретними розцінками.

Він повідомив також інші деталі плану російських спецслужб, зокрема, напади та вбивства відомих представників духовенства УПЦ МП, “до яких хотіли залучити реальних представників патріотичних рухів та учасників АТО через налагодження з ними діалогу з використанням патріотичної риторики та матеріального стимулювання”.

– Автором цього цинічного плану є громадянин України, на жаль, колишній співробітник Служби безпеки України, а нині начальник одного із відділів “МДБ ДНР” Соболєв Єгор В’ячеславович, – сказав Грицак.

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Раніше в СБУ повідомили, що російські спецслужби намагалися завербувати виконавців, готових за $2 тис. підпалити будь-який храм Московського патріархату.