Коли відбудуться президентські вибори в Україні 2019, а також про ймовірну дату другого туру виборів, читайте в матеріалі Фактів ICTV

Коли вибори президента України 2019 – зараз дуже актуальне питання для багатьох українців.

Ми вирішили розписати дати, коли в Україні період передвиборчої кампанії, якого числа пройде перший тур і коли може бути другий тур президентських виборів 2019.

Передвиборча кампанія 2019

Передвиборча президентська кампанія стартувала 31 грудня 2018 року і триватиме до 00.00 29 березня 2019 року.

До 3 лютого 2019 кандидати в президенти офіційно подавати документи для реєстрації.

Їх реєстрація закінчилася 8 лютого.

До речі, кандидати, яких зареєстрували, зможуть офіційно відмовитися від участі у виборах до 7 березня.

А до 8 березня включно Центрвиборчком зможе скасувати реєстрацію таких кандидатів і затвердити текст виборчого бюлетеня.

I тур

Вибори 2019 відбудуться 31 березня 2019, згідно з календарним планом виборів Центральної виборчої комісії України.

Постанова про проведення президентських виборів (реєстраційний номер 9342) опублікована у спецвипуску Голос України від 28 листопада 2018 року.

ІІ тур

Якщо кандидати не наберуть абсолютну більшість, другий тур відбудеться 21 квітня 2019 року.

До 3 червня 2019 новообраний президент вступить у повноваження з прийняттям присяги на урочистому засіданні Верховної Ради України.

Нагадаємо, як проголосувати з ID-карткою на президентських виборах 2019.

Головне фото: Arnaud Jaegers / Unsplash