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Киянам зроблять перерахунок платіжок за світло у березні

Киянам перерахують платіжки через помилкову сплату коштів за спожиту електроенергію в січні.

Комуналка

Усі помилково сплачені рахунки за спожиту електроенергію будуть враховані при формуванні березневих платіжок, повідомляє Укрінформ.

Побутовим клієнтам не доведеться відвідувати центри обслуговування, або ж подавати певні заяви.

– Компанія Київські енергетичні послуги до кінця лютого отримає від попереднього постачальника перерахунок усіх помилково сплачених киянами коштів за спожиту в січні 2019 року електроенергію та відобразить суми в особових рахунках побутових клієнтів, – йдеться у повідомленні.

Таке рішення було прийнято у зв’язку з тим, що деякі жителі столиці у січні 2019 року оплатили рахунки за електроенергію за старими тарифами.

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Зараховані суми можна буде побачити в платіжках, які клієнти отримають у березні.

До слова, українцям, в яких заборгованість за комунальні платежі перевищує один місяць, перестануть нараховувати субсидії.

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