Напади на культові споруди в Україні організовуються з Донбасу, а плани по дестабілізації ситуації на релігійному грунті йдуть з ФСБ Росії.

Про те, що дестабілізація і напад на храми йде з Росії повідомив глава СБУ Василь Грицак.

– Напади на культові споруди організовані з території окупованого Донбасу, але у нас є інформація … що плани по дестабілізації ситуації на релігійному грунті узгоджуються з ФСБ Ростовської області, – повідомила глава СБУ, передає Інтерфакс-Україна.

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До речі, екс-голова СБУ Ігор Смешко в інтерв’ю Фактам ICTV розповів про інтереси Росії на виборах в Україні, загрози для України, роботу спецслужб на виборах 2004 року та випадок, коли СБУ мало не запобігла приходу Януковича до влади.