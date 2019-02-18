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ООС: відбито дві атаки ворога, двох взятих у полон бойовиків допитують

Затриманого на Донбасі диверсанта допитують співробітники Об’єднаних сил.

ООС: відбито дві атаки ворога, двох взятих у полон бойовиків допитують

Бойовики на Донбасі здійснили спробу нападу на позиції українських військових.

Атака ДРГ ворога була здійснена на Світлодарському напрямку 17 лютого, пише прес-центр Операції об’єднаних сил.

Повідомляється, що напад бойовиків вдалося відбити, а також затримати одного з диверсантів.

Із затриманим бандитом ведуть роботу співробітники Об’єднаних сил – його допитують.

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Пізніше Генштаб повідомив про нову атаку бойовиків 18 лютого. Напад було організовано на Північному напрямку. В результаті короткого бою ворог відступив, зазнавши втрат – 4 бойовиків знищено, одного затримано.

Нагадаємо, на Луганщині затримали бойовика, який вступив до “ЛНР” за порадою друга.

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