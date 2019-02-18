18 лютого погода в Україні буде сонячною і без опадів.
Погода в Україні 18 лютого буде сонячною та теплою, вдень очікується до 6 градусів тепла, вночі -1 +1°.
Про це пише Укргідрометцентр.
На заході країни вдень 5-8 вище нуля, вночі -1 +1°.
На сході України 2-4°, вночі -1 +1°.
На півдні стовпчики термометру піднімуться до +9°, вночі 1-4 вище нуля.
У центральних областях 2-6°, вночі +2 -1°.
У Києві сьогодні 4-6° вдень та -1 +1° вночі.
Читайте: Якою буде погода у лютому – прогноз Гідрометцентру
До речі, раніше Факти ICTV писали, якого числа Пасха у 2019 році.
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