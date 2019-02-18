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Погода в Україні на сьогодні, 18 лютого (КАРТА)

18 лютого погода в Україні буде сонячною і без опадів.

Погода в Украине

Погода в Україні 18 лютого буде сонячною та теплою, вдень очікується до 6 градусів тепла, вночі -1 +1°.

Про це пише Укргідрометцентр.

На заході країни вдень 5-8 вище нуля, вночі -1 +1°.

На сході України 2-4°, вночі  -1 +1°.

На півдні стовпчики термометру піднімуться до +9°, вночі 1-4 вище нуля.

У центральних областях 2-6°, вночі +2 -1°.

У Києві сьогодні 4-6° вдень та  -1 +1° вночі.

Читайте: Якою буде погода у лютому – прогноз Гідрометцентру

До речі, раніше Факти ICTV писали, якого числа Пасха у 2019 році.

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