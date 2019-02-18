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“Русский мир” прийшов у піснях і книжках, а потім на танках – Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що перед початком збройної агресії Росія захопила культурний та інформаційний простір України.

Петро Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія почала розширяти свій вплив в Україні за допомогою захоплення культурного та інформаційного простору, передає Укрінформ.

Таким чином перед початком збройної агресії РФ намагалася розмити культурне обличчя України.

– До того, як прийти на танках, “русский мир” прийшов до нас на частотах теле- і радіокомпаній, в газетах, в журналах, в книжках, у попсових пісеньках, і ми це спокійно спостерігали… Нашою відповіддю на агресію став український культурний контент. І зараз він не лише присутній, а домінує, – сказав Порошенко.

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За його словами, саме за часів радянської Росії культуру перетворили на лінію фронту, на якому й після здобуття Україною незалежності продовжувалася війна.

До слова, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що на українських виборах не буде спостерігачів з РФ.

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