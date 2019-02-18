Українські військові продемонстрували, як знищили позицію бойовиків на Донбасі.

Кулемет противника не замовкав і постійно обстрілював позиції українських військових, тому було прийнято рішення відкрити у відповідь вогонь, повідомляє офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

– Кожен день на одному з ВОПів противника не замовкав кулемет. Тому рішення було прийнято зважене і одностайне. Після чергової кулеметної черги, воїни ОС запустили вітання від доброзичливих українців, – заявив Штефан.

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За його словами, внаслідок попадання загинув бойовик.

– На позиції ворогів ще трохи диміло близько двох годин, – додав офіцер.

Раніше Факти ICTV писали, що біля села Тернове (Луганська область) безпілотник ОБСЄ зафіксував 33 танка бойовиків.

Фото: military_tv_ua