Державний адвокат Віктора Януковича Юрій Рябовол оскаржив вирок Оболонського райсуду Києва у справі про держзраду.
Вирок щодо Януковича сьогодні оскаржено захисником Центру надання вторинної безоплатної правової допомоги Юрієм Рябоволом, розповіла прес-секретар суду Інна Свинаренко у коментарі Інтерфакс-Україна.
За її словами, платні адвокати Януковича апеляцію на рішення суду поки не подавали.
Термін подачі скарг спливає 25 лютого.
До речі, 6 лютого під час прес-конференцію у Москві Янукович так і не сказав нічого конкретного про вирок, лише, як завжди, говорив про тиск на суд, про брехню та ненависть, а процес проти себе назвав політичним.
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Нагадаємо, 24 січня Оболонський суд засудив президента-втікача Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі.
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