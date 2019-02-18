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“Загрожує нацбезпеці”: окупанти заборонили українському фотографу в’їзд до Криму

Окупанти заборонили українському фотожурналісту Аліні Смутко в’їзд на територію Криму терміном на 10 років.

Крим

Про це Смутко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Журналістка отримала повідомлення від ФСБ, в якому зазначено, що вона поповнила список осіб, які “загрожують національній безпеці Російської Федерації”.

Згідно з документом, їй заборонено в’їжджати на територію РФ і Криму до 2028 року.

Три роки тому українській журналістці Анастасії Рінгіс, яка їхала до важко хворого батька, окупаційна влада Криму заборонила в’їзд на півострів до 2020 року.

До слова, у листопаді 2018 року Держприкордонслужба України прийняла рішення закрити громадянам інших держав в’їзд до Криму.

Фото: Аліна Смутко 

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