Окупанти заборонили українському фотожурналісту Аліні Смутко в’їзд на територію Криму терміном на 10 років.
Про це Смутко повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Журналістка отримала повідомлення від ФСБ, в якому зазначено, що вона поповнила список осіб, які “загрожують національній безпеці Російської Федерації”.
Згідно з документом, їй заборонено в’їжджати на територію РФ і Криму до 2028 року.
Три роки тому українській журналістці Анастасії Рінгіс, яка їхала до важко хворого батька, окупаційна влада Криму заборонила в’їзд на півострів до 2020 року.
До слова, у листопаді 2018 року Держприкордонслужба України прийняла рішення закрити громадянам інших держав в’їзд до Криму.
Фото: Аліна Смутко
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