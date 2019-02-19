Стало відомо, що українського політв’язня Володимира Балуха етапували з СІЗО Сімферополя в російський Краснодар.

Володимира Балуха вивезли в Краснодар, повідомив заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз у Facebook.

У Кримській правозахисній групі також підтвердили, що українського політв’язня доставили в Краснодар.

– З СІЗО Сімферополя для етапування його забрали голодним і без речей. Причини етапування поки йому не назвали, – йдеться у повідомленні.

Вчора, 18 лютого, політв’язня Балуха окупанти везли з СІЗО Сімферополя у невідомому напрямку.

У жовтні 2018 року так званий Верховний суд Криму змінив вирок Балуху – з 5 років колонії загального режиму до 4 років і 11 місяців.

Фото: Mariana Betsa